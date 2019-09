Clijsters (36) kondigt comeback aan in 2020

In een persoonlijke video licht Clijsters haar keuze toe: ,,De afgelopen zeven jaar ben ik voltijd moeder geweest. Ik houd van die rol, echt. Maar ik houd er ook van professioneel tennis te spelen. Ik mis het en dus ga ik het proberen te combineren. Kan ik een liefdevolle moeder zijn voor mijn drie kinderen én het beste uit mezelf halen als tennisster? Laten we het doen!”



Clijsters beschikt over een indrukwekkend cv. Ze won 41 persoonlijke titels waarvan vier Grand Slams. De US Open won ze liefst drie keer: in 2005, 2009 en 2010. In 2011 schreef ze ook de Australian Open achter haar naam. De in Antwerpen geboren tennisster speelde in 2012 op 29-jarige leeftijd haar - vooralsnog - laatste professionele wedstrijd. Ze wilde tijd maken voor haar rol als moeder. In 2008 beviel ze van dochter Jada, in 2013 kwam Jack ter wereld en drie jaar geleden werd zoon Blake geboren.