Clijsters (37) gaat door, maar bedankt voor Australian Open

Seinen op rood: dreigt uitstel voor F1-seizoens­ope­ner in Melbourne?

14:27 In extremis ging er vorig jaar een streep door de GP van Australië en ook nu hangt er weer een vraagteken boven de seizoensopener in Melbourne. Voor uitstel van de race in Albert Park wordt gevreesd, wederom vanwege de coronapandemie.