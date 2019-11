Clijsters door knieblessure niet naar Australian Open

Clijsters blijft naar eigen zeggen "vastberaden" om na ruim zeven jaar afwezigheid weer mee te doen op het hoogste niveau van het vrouwentennis.



De organisatie van de Australian Open liet vorige maand nog weten te hopen op de komst van Clijsters, winnares van het toernooi in 2011. De 36-jarige voormalige nummer één van de wereld stopte definitief, zo zei ze destijds, in 2012. Ze won tijdens haar carrière vier grandslamtoernooien, drie keer de US Open en een keer de Australian Open.



Ook in 2007, op 23-jarige leeftijd, stopte ze al eens vanwege de vele blessures die haar troffen. Ze baarde opzien in 2009, door na een onderbreking van twee jaar, één maand na haar comeback, met een wildcard deel te nemen aan de US Open en het toernooi meteen te winnen.