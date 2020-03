Clijsters verliest ook tweede partij na rentree

In haar eerste partij verloor de voormalig nummer 1 van de wereld twee weken geleden in Dubai van de Spaanse Garbiñe Muguruza, ook toen in twee sets. ,,In sommige opzichten ging het beter, in andere opzichten niet. Ik heb meer wedstrijden nodig", zei Clijsters in Monterrey. ,,Het is een proces waarin ik moet geloven. Ik wil grote stappen maken, maar ik moet me focussen op kleine stapjes en proberen van dag tot dag beter te worden."