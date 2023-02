Clubarts en makelaar van Atsu: ‘Christian was niet in het ziekenhuis, hij is nog steeds spoorloos’

Er is grote onduidelijkheid omtrent het welzijn van voormalig Vitesse-voetballer Christian Atsu. De Ghanees zou gisteren levend onder het puin vandaan zijn gehaald, maar het is onduidelijk waar de 31-jarige aanvaller zich op dit momenteel begeeft. Zijn zaakwaarnemer, coach en clubarts hebben hun zorgen geuit over de ontstane situatie.

De Ghanese voetbalbond en Mustafa Özat, persvoorlichter van Atsu's werkgever Hatayspor, bevestigden dat Atsu levend was aangetroffen onder het puin. Een dag later zijn er toch weer twijfels gerezen over zijn situatie en de plek waar hij zich zou bevinden.

Middels een statement laat zijn zaakwaarnemer Nana Sechere op Twitter weten: ,,Na de update van gisteren van de club dat Christian levend is teruggevonden, hebben wij nog steeds geen bevestiging waar hij op dit moment is. Zoals u zich kunt voorstellen, blijft dit een verschrikkelijke tijd voor zijn familie en we doen alles wat we kunnen om Christian te vinden.”

Atsu is nog niet gevonden

Volgens de clubarts van Hatayspor is er sprake geweest van een misverstand. ,,Toen we het nieuws ontvingen dat hij naar het ziekenhuis was gebracht, zijn we speciaal gaan kijken, maar hij was er niet. Helaas moeten we concluderen dat Taner en Christian op dit moment niet gevonden zijn”, aldus Gürbey Kahveci.

Ook Hatayspor-trainer Volkan Demirel leeft in grote onzekerheid. ,,Schrijf alsjeblieft niet dat hij het heeft overleefd zonder er zeker van te zijn dat hij het heeft overleefd. Mensen hebben families. Hoop, verdriet en pijn nemen toe. Er is nog geen nieuws over Atsu en Taner Savut. Ik zou dit niet delen als ze in het ziekenhuis waren. Zodra er nieuws is, laat ik het weten", wordt de 63-voudig international geciteerd door een Turkse journalist van de krant Hürriyet.

Savut, de sportief directeur van Hatayspor, is nog altijd vermist. De zoekacties zijn nog altijd in volle gang, maar vooralsnog zonder resultaat.

