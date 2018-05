Clubeigenaar Capitals neemt 200 werknemers mee naar Las Vegas

Ex-hoofd opleidin­gen FC Twente Dennis Bekking vertrekt per direct bij GA Eagles

30 mei DEVENTER - Dennis Bekking is bezig aan zijn laatste dagen bij Go Ahead Eagles. Bekking, die voorheen actief was als hoofd opleidingen bij FC Twente, heeft nog een contract tot de zomer van 2019 in Deventer, maar dat wordt met wederzijds goedvinden per 1 juni ontbonden.