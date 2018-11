Clubhelden: laatste kans om te stemmen!

nabeschouwing ‘Tim Hölscher heeft niet bepaald de gunfactor’

12:41 ENSCHEDE - Heracles en FC Twente waren niet vooruit te branden, maar er was wel een verschil: Twente won tenminste nog. Maar het chagrijn was groot in beide kampen. Fardau en Leon blikken terug en peilen het sentiment in Almelo en Enschede. ,,Tim Hölscher heeft niet bepaald de gunfactor.’’