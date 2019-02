‘Clubicoon Hamsik verruilt Napoli voor Chinese Super League’

Zaterdag na het vrijwel zeker laatste duel van Hamsik, thuis tegen Sampdoria (3-0), had had trainer Carlo Ancelotti al laten doorschemeren dat Hamsik aan zijn laatste dagen bezig is in Napels. ,,De club heeft veel respect voor hem. Hij heeft hier geschiedenis geschreven en als hij een nieuwe ervaring wil, dan zijn we geneigd om hem daarbij te helpen.”