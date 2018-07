Co Stompé: Van Gerwen is ‘gewoon’ de favoriet op de World Matchplay

Lezerstour Tour de France Chantal Westerhoff wil Johnny Bolk hoe dan ook voorblij­ven

20 juli ENSCHEDE - Chantal Westerhoff staat tiende in de prominententour van Tubantia. Alleen Tess von Piekartz en Johnny Bolk weet ze nog onder zich in de stand. “Mijn belangrijkste doel voor de rest van het spel?Johnny Bolk voor blijven. We kennen elkaar al lang en het is het hoogst haalbare dit jaar.”