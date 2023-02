Coach Smudde op titeljacht met De Lutte: ‘We spelen nog negen finales’

John Heitinga niet ontevreden over gelijkspel van Ajax: ‘Had slechter kunnen aflopen’

John Heitinga was niet ontevreden over het gelijkspel van Ajax tegen 1. FC Union Berlin (0-0). ,,Ik denk dat we met Gerónimo Rulli een goede keeper onder de lat hadden staan”, zei hij. ,,Het had slechter voor ons kunnen aflopen.”