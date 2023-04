Coach Wevers wil bij EK turnen vooral weer vooruitkijken

Coach Vincent Wevers omschreef zijn terugkeer op het internationale podium met slechts twee woorden. „Als vanouds”, zei hij na de kwalificaties bij de EK turnen in Antalya. „Het is gewoon fijn dat ik er weer bij kan zijn en dat ik mijn werk heb kunnen doen”, vervolgde de Oldenzaler.

Wevers werd begin maart door de beroepscommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Hij behoorde tot de coaches naar wie bij het ISR een onderzoek naar ongewenst en grensoverschrijdend gedrag liep. Dat onderzoek werd in de zomer van 2020 geopend toen na een bekentenis van coach Gerrit Beltman diverse verklaringen van oud-turnsters naar buiten kwamen.

Vanwege de zaak werd hij onder meer buiten de begeleidingsstaf voor de Olympische Spelen in Tokio en de afgelopen EK’s en WK’s gehouden. Ook werd zijn dienstverband bij de bond beëindigd. Wevers stond bij de EK van 2021 voor het laatst op de internationale wedstrijdvloer.

Blij

In Antalya maakte hij na twee jaar afwezigheid zijn terugkeer. „Dat heb ik zelf niet in de hand gehad, maar de bondscoach en de technisch directeur. Ik ben blij dat ze gekozen hebben voor de sport en dat ze de vrijspraak respecteren. Dat ik mee kon en dat we nu gewoon weer verder kunnen.”

Genieten

De persoonlijke coach van Sanne Wevers en Naomi Visser genoot dan ook van zijn rentree. „Ik ben blij dat ik weer mee kan doen. Normaal gesproken zit je met turnsters in een proces richting een EK of WK. Dan is het ook heel fijn dat je dat proces tot het eind toe kunt begeleiden. Dat is iets wat je samen aangaat en samen moet afmaken. Ook daarom is het belangrijk dat ik er weer was.”

Naar voren kijken

Wevers wil de afgelopen periode daarom ook het liefst achter zich laten. „De afgelopen jaren vallen niet te omschrijven”, verzuchtte hij. „Dat is een te groot iets om even kort te vertellen. Dat kan ik ook niet uitleggen. Laten we maar naar voren kijken en bezig zijn met wat we vandaag ook hebben gedaan. We hebben goed werk verricht. Dit is een mooie opstap richting de WK. Daar moet het echt gebeuren, want we willen natuurlijk met zijn allen naar de Olympische Spelen.”