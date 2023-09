Coco Gauff (19) lost belofte in op US Open en wint op eigen bodem eerste grandslam

Coco Gauff heeft haar eerste grandslamtitel te pakken. De 19-jarige Amerikaanse versloeg in de finale Aryna Sabalenka in drie sets. Daarmee loste ze haar belofte in: 2-6, 6-3, 6-2.

Mooier kon het niet. Een uitverkocht Arthur Ashe Stadium in New York. Niemand die zich tegen Gauff durfde te keren tijdens haar eerste finale op de US Open. Als Amerikaanse was zij de torenhoge favoriet op de laatste grandslam van het jaar en ze kreeg het publiek op de banken. Het dak ging eraf met Nu dus wel en het dak ging eraf met meer dan twintigduizend uitzinnige tennisfans.

Maar Gauff moest even inkomen, bevangen door de druk van haar tweede finale uit haar carrière. Vorig jaar stond ze op het gravel van Roland Garros, maar die dag klopte Iga Swiatek haar op overtuigende wijze. Nu aasde ze op revanche, al was de tegenstander dus Sabalenka.

Gauff moest even inkomen, zo leek het, bevangen door de druk van de favorietenrol. Alle ogen waren op haar gericht. Sabalenka, maandag de nieuwe nummer 1 van de wereld, brak de tiener in de eerste set liefst drie keer. Maar nadat Gauff de schroom van zich had afgegooid, was er geen houden meer aan, gedragen door het enthousiasme van het publiek.

Opvolger Sloane Stephens

Zeker in de derde set, toen ze voelde dat een eerste grandslamzege erin zat. Gauff walste over haar tegenstander heen en stond al snel met 4-0 voor. Die US Open-titel leek haar niet meer te kunnen ontgaan. Sabalenka spartelde, knokte zich terug tot 4-2, maar moest zich uiteindelijk gewonnen geven. De Amerikanen, die zo snakken naar een opvolger van legende Serena Williams, zagen hoe Gauff haar belofte inloste. Zij is de eerste winnares uit de Verenigde Staten sinds Sloane Stephens (2017).

Bekijk hieronder onze tennisvideo's