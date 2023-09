Coco Gauff kan zich nu wél afsluiten voor druk van buitenaf: ‘Ik doe het voor mezelf, niet voor anderen’

Opgeleefde Remco Evenepoel heeft plannen in restant Vuelta: ‘Bergtrui een doel en hoop nog wat ritten te winnen’

Remco Evenepoel kon na zijn ritwinst in de veertiende etappe van de Ronde van Spanje weer lachen. De Belg van Soudal Quick-Step rekende zo af met een offday die hem vrijdag de kans op een tweede eindzege in de Vuelta had ontnomen. ,,Ik heb een moeilijke dag en een moeilijke avond gehad”, keek de 23-jarige wereldkampioen tijdrijden terug.