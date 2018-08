Cocu is strijdbaar: 'Ook na eerste tik voor Fenerbahçe'

KNVB dwingt clubs uit te wijken naar kunstgras tijdens bekerduels bij onbespeel­baar natuurgras

15 augustus ENSCHEDE - De KNVB heeft er voor gekozen om het programma voor de bekercompetities in het amateurvoetbal, die in september van start gaan, zoveel mogelijk intact gehouden. Door de extreme droogte in Nederland stond dat even ter discussie. Wel opvallend is dat de bond er voor kiest om clubs die niet kunnen spelen op hun natuurgras, verplicht zijn om uit te wijken naar kunstgras.