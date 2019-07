Coëfficiëntenranglijst: het is weer code rood vanavond

Door Nik Kok



Het is inmiddels een traditie geworden in het Nederlandse voetbal. Voor en ook vooral ná Europacupwedstrijden wordt direct in kaart gebracht wat de gevolgen zijn van de allesbeslissende coëfficiëntenranglijst van de UEFA. Die ranglijst bepaalt bijvoorbeeld of Nederland in de toekomst wel of niet een rechtstreekse deelnemer mag afvaardigen in het hoofdtoernooi van de Champions League of Europa League de komende tijd.



Dus ook vanavond in de verschroeiende hitte van de Utrechtse Galgenwaard waar FC Utrecht tegen Zrjinski speelt en op de hete grasmat van het AFAS-stadion waar AZ het opneemt tegen BK Häcken is het weer code rood voor het Nederlandse clubvoetbal.

Succes van Ajax

Door het Champions League-succes van Ajax van het afgelopen seizoen verzamelde Nederland best wat punten maar andere Nederlandse club bleven daarbij ver achter. Nederland steeg erdoor van de veertiende naar de elfde plek. Dat is de zogenaamde wachtkamerpositie. De kampioen heeft dan geen recht op een rechtstreeks CL-ticket maar wel als de Champions Leaguewinnaar zich ook via de eigen competitie plaatst voor de Champions League. Dat gebeurt bijna altijd. De landskampioen van 2020 plaatst zich dus hoogstwaarschijnlijk rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League.



Mooi, maar dat biedt geen garantie voor het huidige, net begonnen seizoen waarin geen enkele club rechtstreeks is geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Champions League. De prestatie van Ajax was uniek en lijkt moeilijk te herhalen. Het zal komend seizoen dus hoogstwaarschijnlijk ook van andere clubs moeten komen ebn dat is vooral de komende weken razend interessant. Plaatsing voor de Champions League levert veel punten op. Zes gegarandeerde wedstrijden in de Europa League ook. Vanavond te beginnen bij AZ en Utrecht. Oostenrijk was voor Nederland, afgelopen seizoen al het richtpunt en ook dit Europacupseizoen een geduchte tegenstander. Omdat de prestaties van de landen elk seizoen weer een jaar opschuiven is Nederland de punten van het seizoen 2014/2015 kwijt. Die waren in dat seizoen beter dan die van Oostenrijk dus die voorsprong is Nederland alvast kwijt.

Daar komt bij: met Red Bull Salzburg heeft Oostenrijk al een club die mag deelnemen aan de Champions League waardoor het land al vier bonuspunten kan bijschrijven. Als gezegd moeten PSV en Ajax zich nog maar zien te plaatsen voor het hoofdtoernooi. De 0,2 punten die PSV afgelopen dinsdag op de valreep binnenhaalde met de winst op FC Basel in de voorronde van de Champions League zijn dus meer dan welkom maar vanavond staan AZ en FC Utrecht voor een nieuwe krachtproef. Voor Oostenrijk komt alleen Sturm Graz vanavond in actie.

Achteruitkijken

Vorig seizoen blameerde AZ zich tegen FC Kairat in dezelfde voorronde van de Europa League en haalde na een 2-0 nederlaag en 2-1 winst maar heel weinig punten binnen. FC Utrecht was vorig seizoen helemaal niet actief in Europa. Vitesse en Feyenoord waren dat wel maar sneuvelden al snel. Nederland had daardoor geen enkele club in de groepsfase van de Europa League. Utrecht en AZ hebben zich als doel gesteld om die groepsfase nu wél te halen.