PSV heeft voldoende opties tegen Feyenoord: ‘Vijf keer wisselen, dat is ook een groot voordeel’

7:52 PSV-trainer Roger Schmidt ziet de topper van zondag met Feyenoord met vertrouwen tegemoet. De Duitser liet doorschemeren mogelijk wat wijzigingen door te voeren in zijn basiselftal. ,,We hebben al vaker laten zien meerdere goede wedstrijden in korte tijd te kunnen spelen. Het is vrijdag en zaterdag even kijken hoe de spelers ervoor staan en of iedereen fit is”, aldus Schmidt.