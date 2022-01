Cole Bassett hoopt snel te wennen aan Feyenoord: ‘Kan misschien meer tijd vragen dan ik zou willen’

Bassett zou afkomstig zijn uit het netwerk van de nieuwe directeur Dennis te Kloese, die deze week officieel is begonnen. Te Kloese werkte jaren bij LA Galaxy in de Amerikaanse competitie. Feyenoord-trainer Arne Slot ziet in Bassett vooral een speler voor de toekomst en de Amerikaan stelt zelf ook dat het langer kan duren om zich aan te passen dan hij zou willen.

,,Ik hoop dat ik mezelf snel aan kan passen, maar dat weet je nooit zeker. Je kunt niet zeggen dat het makkelijk gaat worden. Je gaat aan de andere kant van de wereld spelen, je moet je teamgenoten leren kennen en leren spelen volgens de speelwijze van de trainer. Maar ik heb er veel zin in. Ik wil zo snel mogelijk mijn bijdrage leveren, maar dat kan misschien meer tijd vragen dan ik zou willen", vertelt de kersverse Feyenoorder op de website van de Rotterdammers.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Desondanks heeft Bassett veel zin in zijn avontuur bij Feyenoord: ,,Ik denk dat de eredivisie een hogere intensiteit heeft dan de MLS. Dit is weer een andere competitie waar ik weer van kan leren. Spelen voor de Verenigde Staten en Feyenoord komt misschien wel overeen. Je moet technisch vaardig zijn, snel en met veel energie kunnen spelen. Dat is hoe Feyenoord wil spelen en ik denk dat ik daar een bijdrage aan kan leveren", aldus de Amerikaan, die één interland voor de VS speelde.

Technisch directeur Frank Arnesen: ,,Cole is een typische box-to-box-speler met een enorm loopvermogen. Daarmee kan hij zowel aanvallend als verdedigend een belangrijke schakel zijn in een elftal. Bovendien is hij met beide benen behoorlijk comfortabel aan de bal.”

Feyenoord haalde eerder de Zweedse aanvaller Patrik Walemark, die overkwam van BK Häcken, binnen.

Bekijk hieronder onze voetbalvideo's: