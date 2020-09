Collega’s Djokovic vinden uitsluiting terecht: ‘Regels zijn regels’

Oud-tennisser Greg Rusedski sprak van een terechte beslissing en vond het teleurstellend dat Djokovic geen persconferentie gaf. ,,Hij had op het park moeten blijven en zijn excuses moeten aanbieden. We moeten verantwoordelijkheid afleggen voor onze acties, hoe moeilijk de situatie ook is.” Dat was Tim Henman met zijn landgenoot eens. ,,Als je wegrent, blijft dit je alleen maar langer achtervolgen.” De regel is de regel, twitterde de Amerikaanse oud-speelster Billie Jean King. ,,Het is ongelukkig voor iedereen, maar diskwalificatie was het enige juiste besluit.” In Nederland reageerde John van Lottum: ,,Djokovic dacht even zijn achttiende grand slam-titel op te halen in New York. Terechte diskwalificatie.”