Colombiaan Sosa slaat dubbelslag op Mont Ventoux, Poels vierde

Ronde van de Provence Etappe naar Mont Ventoux gaat door ondanks sneeuwval

12:07 De derde etappe in de Ronde van de Provence, de koninginnenrit op de flanken van de Mont Ventoux met aankomst bij skistation Chalet Reynard, gaat door. Er was even de vrees dat er te veel sneeuw zou liggen op de weg, maar bij een inspectie zaterdagochtend is beslist dat de koers kan doorgaan.