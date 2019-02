Colombiaans succes in eigen koers: ritzege Quintana, eindwinst López

volleybal Apollo 8 kan niet stunten en verliest bekerfina­le van Sliedrecht Sport

18:15 ZWOLLE - De vrouwen van Apollo 8 zijn er niet in geslaagd te stunten in de bekerfinale tegen Sliedrecht Sport. Het team van de broers Bart en Thijs Oosting ging in het Landstede Topsportcentrum met 3-0 onderuit. Sliedrecht Sport prolongeerde daarmee de bekertitel.