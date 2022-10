Column Thijs Zonneveld | Aan Harrie Lavreysen zou ik zo mijn pincode en autosleutels geven

Harrie Lavreysen lijkt in niets op een typische baansprinter, constateert columnist Thijs Zonneveld. ,,Ik ben opgegroeid met het idee dat sprinters beesten zijn, maar Harrie is helemaal niet zo. Het is niet voor niets dat hij alleen in zijn eigen dorp herkend wordt.”

Soms stel ik me zijn hoofd op een ander lijf voor. Dan zie ik ’m fluitend door de straat lopen in een polootje van een of andere pakketbezorging, de auto op de knipperlichten op de hoek van de straat. Met een brandweerhelm op in een boom, terwijl hij glimlachend het bange katje van een klein meisje redt. Met een oud omaatje aan zijn arm als hij de weg oversteekt bij de supermarkt. Of anders, met een stropdas om, achter een loket in het gemeentehuis van Luyksgestel, bladerend door de aanvraag voor de aanbouw van een dakkapel (,,u heeft hier iets verkeerd ingevuld zie ik, maar dat maken we in orde hoor’’).

Het hoofd van Harrie Lavreysen moet het vriendelijkste hoofd zijn dat ik ken. Stekeltjes, twinkelende puppy-ogen, altijd een glimlach. Als hij me om mijn portemonnee, mijn pincode en mijn autosleutels zou vragen, zou ik ze geven zonder erbij na te denken. Stond hij aan mijn deur om me een nieuw energiecontract te verkopen, dan kocht ik er meteen twee (voor de zekerheid). Met dat gezicht zou hij me alles kunnen vertellen – ik zou het geloven. Behalve dat hij wereldkampioen sprint was.

Ik ben opgegroeid met het idee dat sprinters beesten zijn. Beukers. Slachters. Neanderthalers. Kerels van twee meter hoog en drie meter breed die voor hun ontbijt naar buiten lopen en een paar zeehonden doodknuppelen – om ze rauw naar binnen te werken. Mannen met baarden, die grommen als je ze per ongeluk aankijkt. Tatoeages op elk stukje huid, dode ogen, doorlopende wenkbrauwen en vierkante kinnebakken. Als ze praten, doen ze dat zo hard dat je je het liefst in een hoekje wilt verstoppen.

Maar Harrie is niet zo. Harrie is helemaal niet zo. Harrie Lavreysen heeft het vriendelijkste hoofd dat ik ken. Het is niet voor niets dat hij alleen in zijn eigen dorp herkend wordt: niemand verwacht zo’n stel dodelijke poten bij zo’n aardig hoofd. Je ziet pas wie hij is als hij in een strak pak op zijn fiets zit en zijn raketmotor aanslingert. Harrie doet niet aan psychologische oorlogsvoering, niet aan gegrom of gevloek. En eigenlijk ook niet aan tactiek – ook al zegt hij van wel. Hij fietst gewoon heel hard.

Afgelopen weekend werd Lavreysen voor de vierde opeenvolgende keer wereldkampioen sprint. Hij veegde zijn tegenstanders één voor één van de baan af. Het was bijna pijnlijk om te zien, zo veel beter was hij dan de rest. Twee trappen en weg was hij telkens. Het enige dat ze van hem zagen, was zijn enorme sprintersreet. In de finale hakte hij een arme Australiër in zulke kleine flintertjes dat zijn moeder hem niet zal herkennen.

Met een glimlach natuurlijk, maar dat spreekt voor zich.

