Column Thijs Zonneveld | Als er midden in een gezondheidscrisis al geen aandacht is voor sport, wanneer dan wél?

Beste streetska­te­boar­ders naar Enschede voor strijd om nationale titel

Skatepark De Fabriek in Enschede is aankomende weekeinde het decor van het NK Street Skateboarden. Van de partij zijn onder meer de drie olympiërs Roos Zwetsloot, Keet Oldenbeuving en Candy Jacobs. Laatstgenoemde kwam in Tokio niet in actie vanwege een positieve coronatest.

16 december