Column Thijs Zonneveld | De Nederlandse fietscultuur brokkelt af zonder dat we het zelf doorhebben

met video Column Arjan Schouten | Natuurlijk wist Djokovic als beroepspro­vo­ca­teur dat er gedonder van zou komen

Het leven van beroepsprovocateur Novak Djokovic is verworden tot een reallifesoap, zo stelt columnist Arjan Schouten. ‘‘Novak against the World’, het is wachten tot Netflix het daadwerkelijk gaat filmen.’