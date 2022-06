Column Thijs Zonneveld | Geen groep krijgt zoveel haat over zich heen als wielrenners

Bovenstaande is de opbrengst van een week, hooguit. Een keer of vier op de racefiets. Ik kan me de laatste keer niet herinneren dat ik een ritje reed zonder bijna-botsingen met onoplettende automobilisten, brommers of wandelaars. Of een training waarin ik níet werd uitgemaakt voor aso, kankerlijer of teringhond. Of het nu een taxichauffeur is die naar z’n telefoon staart, een automobilist die niet uitkijkt voordat ie afslaat of pubers die vier breed over het fietspad lopen: het is altijd de schuld van die randdebiel in z’n lycra pakje die denkt dat de weg van hem of haar is. Soms ga ik in discussie. Meestal niet.