Column Thijs Zonneveld | Ik vind het nu al jammer dat het WK volgend jaar niet weer in België is

WK Wielrennen Het verdriet van Vlaanderen: ‘Ik ben ook maar een mens’

26 september Julian Alaphilippe en het verdriet van de Belgen. Het klinkt als een nieuwe uitgave van het stripboek Asterix, maar het is de waarheid in Leuven waar de Fransman zijn wereldtitel prolongeert. Vlaanderen huilt. Topfavoriet Wout van Aert: ,, Ik ga niet af, maar het was ook niet goed genoeg.’’