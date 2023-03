Column Thijs Zonneveld | Je zou bijna zeggen dat Mathieu van der Poel volwassen is geworden

Pitstop | ‘Geen enkel team kan Red Bull bedreigen’

De tweede race van het nieuwe Formule 1-seizoen bracht weer een één-tweetje voor Red Bull. Alleen was het niet Max Verstappen die won, maar zijn teamgenoot Sergio Perez. Mede omdat het voor Verstappen een weekend was met ups en downs. In deze aflevering van Pitstop blikt presentator Etienne Verhoeff terug op de race met AD F1-watcher Marijn Abbenhuijs in Saoedi-Arabië.