Column Thijs Zonneveld | Mathieu van der Poel gaf bankhangend Nederland een hartverzakking, maar dit was zijn afspraak met de geschiedenis

LIVE WK wielrennen | Van de Wouw naar finale keirin, Kopecky prolon­geert wereldti­tel afvalrace

Harrie Lavreysen is weer een stap dichter bij een vijfde opeenvolgende wereldtitel sprint. In Glasgow plaatste hij zich soepel voor de halve finales. Bij de vrouwen bereikte Hetty van de Wouw op indrukwekkende wijze de finale van de keirin, die later vanavond wordt verreden. Volg hieronder de vierde dag van het baanprogramma. Volg het WK op de weg in dit liveblog!