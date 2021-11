Column Thijs Zonneveld | NVDP is de Zweedse versie van MVDP

Het begon te waaien. Eerst een beetje, toen steeds harder. Toen ik omkeek, zag ik hoe zwarte wolken de achtervolging op me hadden ingezet. In de verte donderde het. Het was zo koud dat mijn snot bevroor in mijn snor. Het was nog minstens twee uur fietsen terug naar het olympisch dorp in Gangneung. In de verste verte zag ik geen dorp, geen huis, geen cafeetje of benzinestation om te schuilen. De paar borden langs de weg kon ik niet lezen: er stonden alleen Koreaanse teksten op.