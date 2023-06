Column Thijs Zonneveld | Renners opleiden door ze massaal aan de auto te laten hangen: wat een treurnis

Met videoColumnist Thijs Zonneveld schrijft over het schandaal in de Giro voor beloftes , waarbij 31 renners werden gediskwalificeerd omdat ze al hangend aan een auto de berg op werden geholpen: ,,Ik heb het van dichtbij gezien, in kleinere koersen - vooral in Spanje en Italië. Soms zelfs voor in de koers. Dat je zelf tegen een berg op zwoegde op je kleinste versnelling - en dat je met 60 kilometer per uur werd ingehaald door een auto met een renner die zich als een waterskiër vasthield aan de ruitenwisser van de achterruit.”

Filmpje. Gemaakt door een toeschouwer, net onder de top van de Stelvio. De koplopers en het peloton zijn al een tijdje geleden gepasseerd, in de verte komt een groep met achterblijvers aan. Ze gaan vooruit, maar ze trappen niet. Ze hangen aan politiemotoren en ploegleiderswagens, soms met zes tegelijk. Fluitend naar boven, zonder pijn in de benen, zonder jankende longen. Een van de laatste renners kijkt, met zijn linkerarm aan de deurklink, recht in de camera, als een winkeldief die net een zak blauwe M&M’s in zijn binnenzak heeft gestopt.

Oeps.

Betrapt.

Het gebeurde in de Baby Giro, de Ronde van Italië voor doorbrekend talent. Vierentwintig renners werden door de jury uit koers gehaald. En, misschien nog wel een grotere straf, het filmpje ging viraal. Iedereen kon zien hoe een stel knaapjes zonder te trappen de Stelvio ‘beklom’.

Aan de auto de berg op: het gebeurde in het recente verleden zo vaak dat je er moedeloos van werd. Er waren jaren dat de sprinters in de gruppetto van de Giro (die voor profs) buiten beeld minuten sneller buitencategorie cols omhoog werden getrokken dan de klassementsrenners. Soms was er wel beeld: zoals die keer dat Vincenzo Nibali in de Vuelta demarreerde uit een groep achterblijvers met één arm aan de deurklink. In het peloton is er zelfs een standaardmopje over renners die aan de auto hangen: ,,Zijn ene arm is twee keer zo lang als de andere.”

Ik heb het van dichtbij gezien, in kleinere koersen - vooral in Spanje en Italië. Soms zelfs voorin de koers. Dat je zelf tegen een berg op zwoegde op je kleinste versnelling - en dat je met 60 kilometer per uur werd ingehaald door een auto met een renner die zich als een waterskiër vasthield aan de ruitenwisser van de achterruit.

Als je mensen een berg op wilt trekken, moet je bij een stoeltjes­lift gaan werken

Voor de duidelijkheid: ik heb er niet veel op tegen dat renners hun hand op het autovenster leggen als hun wonden worden schoongemaakt na een crash, of als er iets mis is met hun materiaal. Maar zonder te trappen de hele berg op worden gesleurd is volkomen van de pot gerukt - al kan ik me goed indenken dat het niet makkelijk is om van de auto af te blijven als je collega’s wel naar boven worden gebrommerd.

Die 24 jochies in de Baby Giro zijn volkomen terecht uit koers gehaald. Er zal voor altijd een DSQ achter hun naam staan die verbonden is aan hun vals spel. Maar eigenlijk vind ik de rol van de ploegleiders en soigneurs (en motoragenten) veel kwalijker. Renners opleiden door ze massaal aan de auto te laten hangen: wat een treurnis. Functie: elders.

Als je mensen een berg op wilt trekken, moet je bij een stoeltjeslift gaan werken.

