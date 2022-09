Column Thijs Zonneveld | Samoa? Dit is een WK, niet de sjoelcompetitie op de braderie van Hendrik-Ido-Ambacht

‘Eredivisie volleybal begint mogelijk later’

De eerste speelronde in de eredivisie van het volleybal staat op de planning voor het weekend van 1 en 2 oktober, maar het is nog maar de vraag of er dan ook daadwerkelijk gespeeld gaat worden. Volgens de wereldvolleybalbond FIVB mag de nieuwe competitie namelijk pas beginnen na afloop van het internationale seizoen.

