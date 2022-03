Column Thijs Zonneveld | UCI-baas Lappartient is niets minder dan een marionet van Makarov, de rechterhand van dictator Poetin

Alles wat je moet weten over de WK sprint in Hamar: tijden, deelnemers en de loting

Twee weken na de Winterspelen in Peking maken de schaatsers zich alweer op voor twee volgende grote evenementen: de WK sprint en de WK allround die de komende vier dagen in het Noorse Hamar worden gehouden. Alles wat je moet weten over de WK sprint, dat vanavond begint en morgen eindigt. De WK allround zijn zaterdag en zondag.

16:16