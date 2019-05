Commercieel directeur F1: Ik kom volgende week naar Nederland

Door Arjan Schouten



Gevraagd naar wanneer er dan eindelijk eens witte rook komt over de terugkeer van een Nederlandse Grand Prix, draaide Sean Bratches er niet omheen. ,,Het conclaaf van de kardinalen is nog altijd bezig, maar we weten snel meer”, zo antwoordde de commercieel directeur van de Formule 1 met een glimlach. Wanneer, wilde deze site weten. Binnen drie dagen, vier dagen, vijf dagen? ,,Warm, warm, warmer’‘, klonk het uit de mond van Bratches, die bevestigde dat hij komende week naar Nederland reist. ,,Daar ga ik inderdaad heen, ja.”



En dan, grijnzend: ,,Wat ik kom doen? Gewoon wat drinken.”



Vaker noemde hij Nederland rijp voor de terugkeer van een GP en ook nu weer. ,,De populairiteit rondom Max Verstappen rechtvaardigt voor zijn fans een wedstrijd dichter bij huis. Dat is wel zo makkelijk voor iedereen, toch.”



De verwachting is ook dat de grote baas in de Formule 1, Chase Carey, naar Nederland afreist.