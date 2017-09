Complete renovatie Borhave 'niet per se een voordeel' voor Philips

BORNE - Veel competities zijn inmiddels begonnen en komend weekeinde is het de beurt aan de eredivisie handbal. Met de vrouwenploeg van Borhave telt de regio één club op het hoogste niveau: de eredivisie. Trainer Rik Philips heeft de beschikking over een compleet gerenoveerde selectie, wat in zijn ogen niet direct een voordeel is.

Het zit de oefenmeester niet mee in aanloop naar de start van de competitie. Zaterdag wacht in Borne het treffen met Venlo, maar door blessureleed kan Philips niet beschikken over Ilse Legtenberg. De aanvoerder, die volgens haar trainer een 'super goede voorbereiding' doormaakte, heeft mogelijk haar pols gebroken. Ook Moud Vlaskamp en Elke Peeters doen voorlopig nog niet mee. Bernice Hesselink is op de weg terug. Het drietal kampt met knieklachten.

Philips kijkt dan ook met gemengde gevoelens terug op de voorbereiding van zijn ploeg. „We kennen een hele wisselvallige voorbereiding. Heel veel dames met kleine pijntjes, waardoor we amper in de complete samenstelling hebben kunnen spelen." Borhave sloot de voorbereiding weliswaar af met een overwinning op DOS (34-23). „In het begin van de voorbereiding was ik niet tevreden over ons spel. Waar dat door komt? Ik denk een optelsom van het grote aantal nieuwe speelsters, dames die pas terug waren van vakantie en ritme."

Verhaal gaat onder de foto verder

Volledig scherm Inge Buitlaar (gele shirt) is een van de speelsters die Borhave verliet deze zomer. © Marcel ter Bals

Renovatie

Met het grote aantal nieuwe speelsters doelt Philips op de komst van zes nieuwelingen. Sophie Oosterbroek, Inge Buitelaar, Daphne Olde Kalter en Renske Brookhuis verlieten Borhave vorig seizoen na het debuutjaar in de eredivisie. Daar kwamen Daphne Nijenhuis, Priscilla ter Elst (beide DSVD), Eslie Wissink, Geke Seiger (beide De Tukkers), Daimy Nijland (Combinatie) en Jazzlynn Berfelo (Bentelo) voor in de plaats. Is dat nou een voordeel of een nadeel? „Ik zie het niet per se als een voordeel. Het is prima als er twee of drie speelsters bijkomen, maar als er zoveel weggaan als afgelopen zomer kom je er haast niet onderuit. Het is moeilijk om te zeggen of we er op vooruit zijn gegaan. Op veel posities hebben we wat ingeleverd. Al met al denk ik dat we op saldo gelijk zijn gebleven."

Kampioenspoule