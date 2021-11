Concurrenten vol lof over indrukwekkende Van der Poel: ‘Het gat is gigantisch’

Podcast De Ballen Verstand Hoe gaat Heracles om met de situatie rond Vloet en wie wordt de opvolger van Brüggen­wirth?

ALMELO/ENSCHEDE - Heracles en FC Twente kwamen de voorbije week niet in actie, maar toch hebben beide clubs bewogen dagen achter de rug. In Almelo hangen de gebeurtenissen rond het ongeluk met dodelijke afloop waarbij Rai Vloet betrokken was, als een sluier over de club. In Enschede werd weer eens een directeur de wacht aangezegd.

