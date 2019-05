Contact tussen Berghuis en PSV over mogelijke overstap naar Eindhoven

Door Maarten Wijffels en Mikos Gouka



De 27-jarige Berghuis wordt gezien als een interessante kandidaat-vervanger. PSV-trainer Mark van Bommel zegt desgevraagd dat hij niet wil reageren op geruchten. Berghuis staat open voor een nieuwe uitdaging na drie jaar Feyenoord. Van een transfer op korte termijn is echter geen sprake.



Voor Feyenoord is Berghuis één van de weinige basisspelers die een flinke transferwaarde vertegenwoordigen. Als PSV zich in de Kuip zou melden, denkt Feyenoord naar verluidt aan een bedrag boven de tien miljoen euro. PSV oriënteert zich daarnaast breed in binnen- en buitenland. Zoals bekend is onder anderen Arjen Robben direct welkom, mocht hij de keuze maken om zijn carrière af te sluiten in Nederland en bij PSV.