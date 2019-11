Contador na reis naar Colombia opgenomen in ziekenhuis

,,Ik vind het jammer dat ik niet kan deelnemen aan de Giro de Rigo. Ik had mij met veel enthousiasme voorbereid, maar onderweg hiernaartoe begon ik me steeds slechter te voelen en kreeg ik koorts”, legde Contador van op zijn ziekenbed uit in een video die verspreid werd via de organisatie.



De meervoudige winnaar van de Giro, Tour en Vuelta vermoedt dat hij ziek is geworden door bedorven voedsel. Contador, die eind 2017 zijn wielerloopbaan beëindigde, moet voorlopig ter observatie in het ziekenhuis blijven.