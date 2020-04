Contador over oorlog met Armstrong in Tour van 2009: ‘Het hele team leed eronder’

Volledig scherm Lance Armstrong en Alberto Contador in de Tour van 2010 © AP Twee totaal verschillende renners en persoonlijkheden onder één dak. En dat botste. In 2009 maakte - toen nog - zevenvoudig Tourwinnaar Lance Armstrong zijn comeback in het wielerpeloton. De Amerikaan voegde zich bij ploegleider Johan Bruyneel bij Astana, dat ook de Tourwinnaar van 2007, Alberto Contador, in zijn rangen had. Er ontstond een veelbesproken rivaliteit. ,,Armstrong viel me sinds het begin aan op Twitter: ‘Veel talent, maar te jong. Hij moet nog veel leren.’”, aldus Contador. Die rivaliteit zou in de Ronde van Frankrijk van 2009 zijn piek bereiken, want zowel Contador als Armstrong zagen in zichzelf de onbetwiste kopman van Astana.



,,De Tour begon met veel controverse. Wie was nu eigenlijk de leider van de ploeg? Armstrong of ik?”, blikt Contador terug in een gesprek met de Spaanse YouTuber Valentí Sanjuan. ,,Ik keerde terug naar de Tour nadat ze ons in 2008 niet hadden laten deelnemen (de ASO weerde Astana in 2008 uit haar koersen vanwege dopinggebruik bij enkele renners, red.) en ik zei tegen mezelf: ‘Ik moet nu toch winnen’. Maar Armstrong maakte zijn comeback in het wielrennen, kwam naar mijn team, en zei ook dat hij de Tour wilde winnen.”

,,Er was een enorme spanning. Het hele team - renners en staf - leed eronder. Voordat we aan de Tour begonnen, ging ik met Lance praten in zijn kamer. Hij zei: ‘Voor mij is het beter dat jij de Tour wint dan dat ik hem win.’ Dat was de dag voor de openingstijdrit in Monaco. Maar Armstrong stuurde enkele minuten later een tweet de wereld in: ‘Morgen in de tijdrit zullen we zien wie de leider is.’”



Armstrong zette Contador onder druk in de eerste week van de Tour. Voor de eerste bergrit - de zevende etappe tussen Barcelona en Andorra - had de Amerikaan 19 seconden voorsprong op ‘El Pistolero’. ,,Voor de rit zei Bruyneel: ‘Vandaag gaan we controleren in groep. We zijn nergens anders in geïnteresseerd.’ Maar ik keek uit naar de beklimmingen”, vertelt Contador. ,,Ik wilde ontploffen. En zij zeiden me dat ik rustig moest blijven...”

Tactiek

,,Het was Cadel Evans die het vuur aan de lont stak”, herinnert Contador zich. ,,Even later ging ook Jurgen Van den Broeck. Toen zei ik: ‘Dit is mijn kans.’ Ik ben ze allebei gepasseerd en kwam als eerste favoriet over de finish. Ik bleef Lance voor. Na de rit was er spanning in de teambus...”



,,De volgende dag vroeg Johan of iemand iets te zeggen had. Armstrong zei dat ik de tactiek van het team niet had gerespecteerd. Ik reageerde: ‘Als je respect wilt, moet je het eerst zelf tonen. Je hebt me sinds het begin van het jaar in de steek gelaten, net als het hele team’. Waarop Armstrong: ‘Oké, Pistolero.’ Iedereen stapte uit de bus, behalve Lance en ik. Hij kwam naar me toe en zei: ‘Don’t fuck with me.’”

Quote Armstrong zei dat ik de tactiek van het team niet had gerespec­teerd. Ik reageerde: ‘Als je respect wilt, moet je het eerst zelf tonen.’ Alberto Contador

De rest is geschiedenis. Twee weken later pakte Contador, die oppermachtig was in de bergen, zijn tweede Tourwinst met 4 minuten voorsprong op de nummer twee, Andy Schleck. Lance Armstrong eindigde als derde op ruim 5 minuten. Voor Contador zou het uiteindelijk ook zijn laatste eindzege in de Ronde van Frankrijk zijn, want hij werd als eindwinnaar van de Tour van 2010 uit de uitslag geschrapt nadat hij positief testte op het verboden middel clenbuterol.



Armstrong verliet Astana en richtte, samen met Johan Bruyneel, Team Radioshack op. De Amerikaan biechtte in 2013 op dat hij zijn Tourzeges pakte met de hulp van doping. Hij verloor al zijn eindzeges in de Ronde van Frankrijk en werd ook geschrapt uit de uitslag van 2009.