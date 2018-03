Conte: We zullen de bal niet vaak hebben

,,Barcelona heeft altijd veel balbezit, dat bleek al in de eerste ontmoeting. Nu verwacht ik een vergelijkbaar duel. Wij moeten compact spelen, geconcentreerd zijn en bereid zijn om te lijden. Want als je de bal niet hebt dan is dat een lijdensweg.''



Op Stamford Bridge eindigde het duel in 1-1, wat betekent dat de Engelse kampioen in Camp Nou moet scoren. Conte: ,,Dat wordt een hele opgave. Op de spaarzame momenten die er voor ons zullen komen moeten we toeslaan. Veel kansen krijgen we niet, dat weten we. Maar dat hoeft ook niet persé. Eén kans kan genoeg zijn.''