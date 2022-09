Contract ‘Dutch GP’ nog niet verlengd: ‘Uiteindelijk moet iedereen wel even enthousiast blijven’

De rust is terug in Zandvoort, na de grootste Nederlandse Grand Prix ooit, met 105.000 bezoekers per dag. Nog een paar dagen afbreken en dan is de badplaats weer gewoon die badplaats, tot het racecircus volgend jaar weer naar de duinen komt. ,,De vraag die je nu gaat krijgen: hoe ga je dit volgend jaar weer overtreffen”, beseft directeur Robert van Overdijk. ,,Maar met die vraag zaten we vorig jaar ook. Onze organisatie is zo creatief dat ik geloof dat we dan gewoon weer met een paar nieuwe gekkigheden komen. Ja, dit was een fantastisch weekend, maar er zijn nog genoeg verbeterpunten te verzinnen. Dus een paar dagen genieten en dan weer evalueren.”