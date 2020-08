Coquard sprint naar ritzege in Route d'Occitanie

Memphis moet Franse prijs aan Bakker laten: PSG klopt Lyon na pingels

8:19 Paris Saint-Germain heeft ook de Coupe de la Ligue veroverd. De Franse kampioen won in de finale via strafschoppen van Olympique Lyon. Beide ploegen benutten hun eerste vijf penalty’s, maar daarna stopte PSG-keeper Keylor Navas de inzet van Bertrand Traoré. Pablo Sarabia schoot de club uit Parijs daarna naar de winst: 6-5. In de reguliere speeltijd en de verlenging was niet gescoord (0-0).