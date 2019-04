Corendon-ploegleider Cornelisse: ‘Mathieu, doe gewoon wat je wilt’

Van der Poel: Ik besef het nog niet, ongelofe­lijk

17:36 Hevig geëmotioneerd lag Mathieu van der Poel op de grond nadat hij als eerste over de finish was gekomen in de 54ste editie van de Amstel Gold Race. ,,Ik kan het niet geloven”, zei de 24-jarige Nederlands kampioen bij de NOS. Hij is de eerste Nederlandse winnaar sinds Erik Dekker in 2001 en volgt zijn vader Adrie op, die in 1990 de Nederlandse klassieker won.