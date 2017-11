Corné van Kessel vergeet val na excuus toeschouwer

De oorzaak was een toeschouwer die zijn hand uitstak om zijn gesprekspartner te wijzen op de voorbij rijdende wereldkampioen Wout van Aert. Van Kessel kwam in aanraking met de fan en ging tegen de grond. Na een scheldpartij vervolgde de Brabander zijn weg om als vierde te finishen.



Na de cross volgde op Twitter een vermaning. ,,Mensen, kijk naar de cross en houd uw telefoon en armen achter de draad!! Gelukkig geen blessure opgelopen na de aanrijding met de toeschouwer! Podium had er in gezeten'', meldde de teleurgestelde Van Kessel.



De geschrokken toeschouwer zocht contact met de veldrijder, bleek een dag later. ,,De supporter die mij ten val bracht heeft zich verontschuldigd! Case closed'' twitterde Van Kessel.