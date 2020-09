Corona haalt ook streep door eerste duel NEO

Roglic huilt, maar geeft niet op: ‘Uitrusten en nieuwe doelen maken’

11:29 Na al dat werk lag het geel op hem te wachten in Parijs. Na een historische Tourdag blijft het trauma over voor Primoz Roglic. Niet hij, maar Tadej Pogacar is de beste. ,,Ik heb gehuild, maar het is wat het is.