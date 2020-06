Corona: podiumceremonie verdwijnt in F1

Sportief directeur Ross Brawn schetste op de website van de Formule 1 het beeld van de eerste acht races van dit jaar in Europa, te beginnen met de Grand Prix van Oostenrijk op 5 juli. “Ik ben er 100 procent zeker van dat we er een boeiend en opwindend schouwspel van zullen maken, maar het zal gewoon anders zijn. Dit is de nieuwe norm, zeker voor de rest van het jaar”, zei hij.

Vlak voor de start is het doorgaans een drukte van belang met rijders, monteurs, journalisten en gasten. ,,Dat kan niet meer als we een veilige omgeving willen creëren waarin we besmetting met het coronavorus willen tegengaan. Social distancing betekent een minimumaantal mensen op de grid”, aldus Brawn.

,,Elk aspect, vanaf het moment dat teams aankomen tot het moment dat ze vertrekken, is doordacht en het is nog niet volledig afgerond, maar we werken samen met de FIA ​​aan de laatste puntjes”, zegt Brawn. ,,De rijdersparade zal niet plaatsvinden omdat we niet twintig coureurs achterop een vrachtwagen kunnen zetten, dus in plaats daarvan zullen we ze een voor een interviewen voor hun garagebox. Er zijn tal van manieren waarop we ons kunnen presenteren zonder de gezondheid en veiligheid in gevaar te brengen.”