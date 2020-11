Corona slaat toe in Italiaanse volleybalploeg van Ter Horst

En dat terwijl het Italiaanse volleybalavontuur zo goed verliep voor Thijs ter Horst. Met Perugia, waar hij bezig is aan zijn eerste seizoen, stond de Nijverdalse international aan kop in de Superlega. Van de zeven gespeelde competitiewedstrijden werd er geen één verloren. Maar als gevolg van de coronauitbraak in het team, werd de geplande wedstrijd van zondag vooruit geschoven. Wanneer Ter Horst en zijn teamgenoten weer mogen trainen en spelen, is nog niet bekend.

Quarantaine

Het begon voor Perugia met twee positief geteste spelers. Dat was een week eerder voorafgaande het duel tegen Ravenna. Die wedstrijd wist Perugia winnen, het was de zevende zege op rij voor Ther Horst en zijn mede-spelers. Een test na die wedstrijd resulteerde in liefst twaalf besmette spelers. Slechts twee volleyballers, aanvoerder Atanasevic en spelverdeler Zimmerman zijn negatief. De koploper van de Superlega zit daarom voorlopig in quarantaine en zal voorlopig niet in actie komen.