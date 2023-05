Corona spelbreker voor Jumbo-Visma: Robert Gesink en Tobias Foss haken af voor Giro d'Italia

Met video Frenkie de Jong helpt Barcelona met assist aan benauwde zege op Osasuna

FC Barcelona is vanavond weer een stap dichter bij de Spaanse landstitel gekomen. De Catalanen knokten zich dankzij een doelpunt van Jordi Alba - na een assist van Frenkie de Jong - in de slotfase langs een tiental van Osasuna: 1-0. Daardoor staat Barcelona met nog vijf wedstrijden te gaan veertien punten voor op Real Madrid, al komt die ploeg om 22.00 uur nog in actie tegen nummer vier Real Sociedad. Barcelona won voor de elfde keer in 33 competitieduels met 1-0 en de Duitse doelman Marc-André ter Stegen hield al voor de 25ste keer zijn doel schoon.