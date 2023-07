‘Corona-taekwondoka’ Reshmie Oogink houdt het voor gezien

Olympisch taekwondoka Reshmie Oogink zet een punt achter haar sportieve carrière. De 33-jarige Almelose laat dat vanaf haar vakantieadres in het Jordaanse Petra weten. De meervoudig nationaal kampioene ging viraal tijdens de Spelen van Tokio (2021), die ze opgesloten in het Japanse quarantainehotel beleefde.

Reshmie Oogink testte een dag voor de openingsceremonie positief en moest in quarantaine. Tijdens de vliegreis naar de Japanse stad, waarin sporters en ‘gewone’ reizigers kriskras door elkaar zaten, was de Almelose besmet geraakt.

Mentaal zwaar

De ‘veroordeling’ tot een verblijf in het speciale onderkomen hakte er flink in bij Oogink. Niet alleen Tokio, maar ook de eerste maanden na haar terugkeer uit de olympische stad waren mentaal zwaar voor de Almelose. Toch herpakte Oogink zich en vond ze dat haar sportieve wedstrijdcarrière niet op zo’n manier kon eindigen. Ze ging weer zes dagen in de week trainen, maar wel in combinatie met het afronden van haar studie commerciële economie en haar werkzaamheden bij Sportbedrijf Almelo. „Het is daardoor soms wel een beetje passen en meten, maar dat is zoals ik het nu wil en kan doen”, zei ze eerder daarover in deze krant.

Tijdens de Fujairah Open 2022 in de Verenigde Arabische Emiraten stond ze na het Tokio-drama voor het eerst weer op de wedstrijdmat. Haar voorbereiding was tekort om er een rol te kunnen spelen, ze werd in de eerste ronde in haar gewichtsklasse +73 kilogram uitgeschakeld.

Volledig scherm Reshmie Oogink heeft een punt achter haar wedstrijdcarrière als taekwondoka gezet. © Reinier van Willigen

Respectloos

Haar laatste grote mondiale optreden was het WK vorig jaar in Mexico en ook dat ging niet van een leien dakje. De tweevoudig Twentse olympiër was door de Nederlandse bond aan de kant geschoven voor het WK. Respectloos en een totaal gebrek aan waardering voor wat ze de afgelopen tien jaar gepresteerd heeft op het hoogste niveau, noemde Oogink het handelen van Taekwondo Bond Nederland. Uit een mail van de organisatie moest de Almelose vernemen dat ze niet op de lijst stond van taekwondoka’s die geselecteerd waren voor de titelstrijd in Guadalajara.

Toch lukte het Oogink om deel te nemen. Niet als Nederlandse, maar onder de vlag van Curaçao. Oogink eerder in deze krant daarover: „Ik was afgeschreven, maar heb toch een nieuwe mogelijkheid gevonden om het tegenovergestelde te laten zien. Het vuur in mij brandt volop, dat krijgt niemand gedoofd. Ik heb al genoeg ellende en tegenslagen meegemaakt, ik ben oersterk wat dat betreft.”

In Mexico schopte ze het tot de tweede ronde, waarna het WK voor haar over was. Net als haar eigen sportieve carrière nu.