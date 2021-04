Corona zet voor wielerploeg van topsprinter Démare streep door Scheldeprijs

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De start van de Scheldeprijs is rond 12.45 uur. Er zal geen ploegenpresentatie worden gehouden, dit in verband met het slechte weer. De finish is naar verwachting rond de klok van 17.00 uur.

Ondanks het winterse weer gaat de koers vooralsnog gewoon door. ,,De weersomstandigheden in Nederland zijn net nog iets slechter dan bij ons in België. Wij wachten af of de Nederlandse politie onze wedstrijd wil begeleiden met motards. Is dat niet het geval dan moeten we de zaak herbekijken en een oplossing vinden. Voorlopig wordt het traject van de Scheldeprijs nog steeds afgewerkt zoals voorzien", liet organisator Jack Vissers tegenover Het Laatste Nieuws in de vroege ochtend weten.