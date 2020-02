Coronavirus laat ook schaatswereld niet onberoerd: ‘Er wordt over gesproken’

De internationale schaatsunie ISU hanteert inmiddels vanwege het coronavirus een vast protocol. Ook de deelnemers en officials voor de WK sprint en de WK allround komend weekeinde in het befaamde Vinkingskipet ontvangen hun accreditatie niet zonder gezondheidscontrole. Daartoe is in het schaatsershotel Scandic in de lobby een speciale ruimte gecreëerd. De WK-gangers dienen een vragenlijst in te vullen en daarna wordt hun temperatuur gemeten. Als alles in orde is, krijgen ze hun toegangspas voor de driedaagse wereldtitelstrijd.



,,Ik hoop niet dat ik het heb en als ik het krijg, ben ik zó sterk dat ik het wel overleef”, zegt de 21-jarige Jutta Leerdam, die eerder deze maand met een toptijd de wereldtitel op de 1000 meter veroverde. ,,Er wordt natuurlijk over gesproken, we ontsmetten hier ook voortdurend onze handen, maar als het je overkomt, dan overkomt het je. Ik wil sowieso niet ziek worden. Dus ik let altijd op met wat ik doe. Ik probeer mijn weerstand zo hoog mogelijk te houden. Daarmee hoop ik dat geen virus oploop, maar je weet het nooit. Als het gebeurt, dan is het je lot.”