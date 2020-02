Coronavirus zet streep door WK shorttrack: ‘Klap in het gezicht’

De wereldkampioenschappen shorttrack in Seoul gaan niet door. De internationale schaatsbond, de ISU, laat in een verklaring weten een streep door de wereldkampioenschappen te zetten vanwege het coronavirus.

,,Natuurlijk hopen we dat de situatie zo snel mogelijk weer normaal is, maar tot die tijd volgt de ISU de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet. Met het oog op het WK in Seoul hebben we de situatie aldaar nauwlettend in de gaten gehouden. We zijn dan ook geïnformeerd door de Koreaanse schaatsbond dat de autoriteiten van de stad Seoul de Mokdong Ice Rink sluiten en alle geplande wedstrijden hebben gecanceld.”

,,Daarom is het voor ons niet mogelijk om het WK Shorttrack te houden op de geplande data. Desalniettemin wordt er nagedacht over andere data voor de wereldkampioenschappen. Het spijt ons deze beslissing te moeten nemen, maar we geloven dat de sporters en fans deze beslissing zullen begrijpen", zo valt er te lezen in de verklaring.

Jeroen Otter

,,Dit is natuurlijk enorm balen”, zegt bondscoach Jeroen Otter in een eerste reactie bij de NOS. ,,Drie toernooien stonden met vette letters in onze agenda. De worldcup in Dordrecht, het Europees kampioenschap en natuurlijk het WK. Seoul is een prachtige plek om te rijden en we waren er hard voor aan het trainen. Dit is enorm balen, een klap in het gezicht van de atleten. Maar uiteraard hebben we alle begrip voor deze beslissing. Eerlijk gezegd komt het ook niet helemaal als een verrassing.”